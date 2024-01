Di Giovambattista: «Gomitata Bastoni? Non esiste! Scena Duda, si guardi tutto»

Bastoni non ha certo dato una gomitata a Duda, come molti mistificatori stanno provando a dire da ventiquattro ore. Sull’episodio di Inter-Verona Di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio, evidenzia un problema legato alle immagini.

E LA SCENA? – Su Twitter, il giornalista Ilario Di Giovambattista cambia (giustamente) la narrativa imposta da ieri: “Ho appena visto l’immagine da dietro della ‘gomitata’ di Alessandro Bastoni dell’Inter al giocatore del Verona (Ondrej Duda, ndr). Per correttezza di giudizio debbo dire che non esiste gomitata. I due vengono a contatto, l’interista è notevolmente più alto e da una leggera spallata allargando la mano, non è mai gomitata. Il veronese si butta a terra, osserva per un attimo, poi fa scena. Purtroppo. Il VAR evidentemente ha visto questa immagine. Sarebbe importante per evitare le guerre dare la possibilità anche ai telespettatori di vedere tutto. Ciò che abbiamo visto noi è una sequenza che ci trae in inganno e che ha spinto Luca Marelli a dichiarare che c’era un fallo evidente che ha scatenato il putiferio. Ripeto occorre vedere tutto e meglio”.