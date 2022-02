Di Gennaro: «Vittoria Inter a Napoli decisiva! Sento alcune critiche ma…»

Antonio Di Gennaro, su Tmw radio, ritiene una possibile vittoria dell’Inter a Napoli decisiva in chiave Scudetto. Poi analizza il percorso della squadra di Inzaghi più che positivo

AL MARADONA − Il pensiero di Di Gennaro sul match di domani: «Se l’Inter vince a Napoli è decisiva anche se nella squadra di Luciano Spalletti stanno rientrando tutti. Ma secondo me, i nerazzurri rimangono i favoriti per il campionato e vincendo lo potrebbero diventare in maniera determinante. Il Milan ha vinto il Derby però una vittoria dell’Inter a Napoli darebbe un messaggio importante al campionato». Poi sul percorso dei nerazzurri: «All’Inter si dicono tante cose ma è prima in campionato, agli ottavi di Champions League e in semifinale di Coppa Italia. Percorso di Simone Inzaghi più che positivo fino adesso».