Di Gennaro: «Verona-Milan, tanta qualità. Inter pagherà cara una cosa»

Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio per commentare la lotta scudetto tra Inter e Milan. L’ex calciatore e ora opinionista, ha sottolineato come i nerazzurri pagheranno caro l’errore di Bologna.

GIOCHI ORMAI FATTI – Per Antonio Di Gennaro non ci sono dubbi, il Milan (purtroppo) sarà campione d’Italia. L’opinionista ed ex giocatore ha infatti parlato così in seguito alla vittoria dei rossoneri domenica sera al Bentegodi, contro l’Hellas dove ha giocato: «La partita tra Verona e Milan è stata bella, con grande qualità. Ora solo i rossoneri possono perdere lo scudetto. Non posso dare troppe chance all’Inter, pagheranno caro l’errore di Bologna».