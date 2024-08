Di Gennaro snobba l’Inter: «Chiesa? Lo vedrei bene in 2 squadre»

Il futuro di Chiesa è ancora tutto da decifrare. Per l’Inter può essere un’occasione, così come per altre squadre italiane e non. Ne parla Di Gennaro.

FUTURO – Su Tmw Radio si parla di Federico Chiesa, che lascerà la Juventus. Suggestione Inter, ma non solo. Ne parla così Antonio Di Gennaro anche se snobba proprio l’ipotesi nerazzurra: «È un 97, viene da un infortunio da cui non ha recuperato pienamente, come visto anche all’Europeo. Deve ritrovare lo smalto, rimarrebbe in un ambiente dove non è gradito. O rinnova ora o va a fine contratto e rischia di stare un anno fermo. Non può stare fermo un Nazionale come lui, deve ritrovare continuità e capacità di incidere. Può essere buono per l’Inter? C’era la Roma, per come De Rossi vuole far giocare la squadra poteva essere interessante. Anche il Milan poteva essere ottimo. All’estero poi non ne parliamo, la Premier sarebbe adatta per lui».