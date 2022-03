Di Gennaro sicuro: «Dybala-Inter al volo. Inzaghi? Problema già alla Lazio»

Antonio Di Gennaro, ai microfoni di Tmw radio, ha parlato della situazione legata a Dybala. La Joya, secondo l’ex giocatore, può avere un futuro all’Inter. Poi, una considerazione anche su Inzaghi

FUTURO DYBALA − Di Gennaro non ha dubbi sul domani della Joya: «Se va via Paulo Dybala, serviranno giocatori del livello della Juventus. Non mi sorprende questo mancato rinnovo. E poi può essere anche un discorso tattico. Dybala all’Inter? Al volo. Dipende poi che cifre voglia. Se chiede 10 milioni senza bonus è tanto però».

PROBLEMA INTER − Di Gennaro analizza il momento dei nerazzurri: «Problema fisico sicuramente, lo abbiamo visto Simone Inzaghi anche alla Lazio. E adesso è importante, visto che si giocano tante cose. Poi anche di alcuni giocatori che hanno reso meno. Non credo caratteriale, perché hanno esperienza. Credo che l’aspetto fisico in questo momento sia fondamentale».