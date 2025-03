Di Gennaro sfida Inter e Napoli: «Juventus, vincendo col Verona riapre corsa scudetto»

Di Gennaro punta sulla Juventus impegnata questa sera contro il Verona, nonostante la contestazione dei tifosi. Secondo l’opinionista intervenuto su TMW Radio, i bianconeri con una vittoria potrebbero riaprire il discorso scudetto.

CI CREDE – Antonio Di Gennaro estende la lotta scudetto anche alla Juventus: «La contestazione? Prima si tifa, poi dopo la partita se non va bene ci sta. Perché se vinci stasera c’è ancora una possibilità minima di rimettersi in corsa per lo Scudetto. L’eliminazione in Champions è stato qualcosa di troppo grave. È una squadra fragile che non so di cosa abbia bisogno. Le contestazioni sono brutte, si accettano, ma oggi per 95′ si tifa. Il quarto posto? Dipende dalla Juventus. Vedremo dopo il 6 aprile con la sfida con la Roma».

CLASSIFICA CORTA – La Juventus si prepara alla sfida contro l’Hellas Verona con un obiettivo ben chiaro: vincere per accorciare le distanze dall’Inter capolista e rimettersi in corsa per lo Scudetto. I bianconeri, reduci da un periodo complicato, sanno che questa partita rappresenta un’opportunità importante per dare una scossa alla stagione