Di Gennaro: “Politano-Spinazzola? Ci guadagna l’Inter. Eriksen perfetto”

Le parole dell’opinionista Antonio Di Gennaro, ai microfoni di “TMW Radio” durante la trasmissione “Stadio Aperto”, sull’Inter di Antonio Conte. Il profilo di Christian Eriksen e lo scambio Matteo Politano-Leonardo Spinazzola tra i temi trattati.

SLIDING DOORS – Christian Eriksen è il nome del momento in orbita Inter. Il danese sarebbe il profilo in grado di far saltare il banco, proiettando i nerazzurri nuovamente tra i top club d’Europa. È di questo avviso anche il noto opinionista Antonio Di Gennaro: «Sarebbe perfetto per Antonio Conte. Si tratta di un centrocampista offensivo completo che migliora tantissimo la qualità della rosa . Con lui crescerebbbe il tasso tecnico, tattico e anche l’esperienza. Politano-Spinazzola? Per me ci ha guadagnato l’Inter. La Roma si è privata così di un’alternativa importamte sull’esterno. Se l’ex Juventus sta bene e trova continuità, può fare cose importanti anche in ottica Nazionale. Credo sia più funzionale al progetto Inter rispetto ad Ashley Young. Politano credo sia stato preso per sostituire Nicolò Zaniolo, anche se si tratta di due calciatori molto diversi».