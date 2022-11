Di Gennaro: «Onana? Un portiere come lui pesa! Interpretazione fondamentale»

Onana è al centro di una clamorosa esclusione da parte del Camerun, che lo ha messo fuori rosa non solo per la partita di oggi con la Serbia (vedi articolo). Di Gennaro, nel prepartita di Rai 2 del match che inizia in questi istanti, ha brevemente commentato la situazione.

IL CASO – Antonio Di Gennaro non è convinto di quanto fatto dal Camerun con André Onana: «L’interpretazione del ruolo oggi del portiere è fondamentale, perché sei un uomo in più. Poi, se il commissario tecnico Rigobert Song vuole che il portiere rinvii e basta e non inizi l’azione, è normale però che per impostare l’azione deve essere bravo il portiere e i difensori. Però è una notizia, perché oggi è un dentro o fuori e avere un portiere come Onana pesa».