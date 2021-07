Di Gennaro: «Nandez per Hakimi? Non credo! Fase difensiva Inter un dettaglio»

Di Gennaro non crede che Nandez possa essere il giusto rimpiazzo di Hakimi per l’Inter. L’ex centrocampista, nel corso di “Stadio Aperto” su “TMW Radio”, spiega perché.

PREFERENZA ALTROVE – Antonio Di Gennaro non è convinto: «Nahitan Nandez per sostituire Achraf Hakimi? Non credo, non ha le caratteristiche. Si può adattare, ma Nandez è un centrocampista. Poi può giocare sulla fascia, ma sostituire Hakimi è molto difficile. Nandez lo vedo centrocampista, a tre come gioca Simone Inzaghi. Si parlava di Héctor Bellerin dell’Arsenal, o giocatori che possono giocare esterni nella difesa a tre. Non so se Inzaghi abbia cercato Manuel Lazzari, che non è Hakimi ma si può avvicinare come esterno a tutta fascia in una difesa a tre. Coi centrali difensivi dell’Inter la fase difensiva diventa un dettaglio: Antonio Conte, negli ultimi due-tre mesi della scorsa stagione, si è basato molto su questo blocco difensivo, con Stefan de Vrij, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Nandez io lo vedo più come centrocampista».