Di Gennaro: «Milan, un problema come l’Inter. Giocatori da ritrovare»

Antonio Di Gennaro ha analizzato la situazione in classifica dietro al Napoli sempre più capolista. L’ex giocatore, sulle frequenze di TMW Radio, ha fatto il punto soprattutto su Milan e Inter.

PROBLEMA IN COMUNE – Antonio Di Gennaro ha analizzato la situazione di Milan e Inter, sottolineando i problemi delle due squadre. Di cui uno in particolare in comune: «Dietro al Napoli potrebbe rischiare il Milan. Nel primo tempo a Lecce non erano in campo. Come l’Inter devono rimettere a posto la difesa e ritrovare qualche giocatore».