Di Gennaro: «Lukaku migliorato con Conte, non era così a Manchester»

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista di “Raisport”, ha parlato non solo delle critiche per il rendimento di Victor Osimhen nel Napoli, ma anche del rendimento di Romelu Lukaku nell’Inter di Antonio Conte

MIGLIORAMENTO – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà” da parte di Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista di “Raisport”, sulle critiche per il rendimento dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, nonostante i problemi. «E’ costato come Lukaku. E Lukaku – ha sottolineato l’ex calciatore e opinionista di “Raisport” sull’attaccante belga della squadra nerazzurra – è migliorato tanto con Conte, non era così al Manchester. Haaland al Dortmund 20 milioni…».