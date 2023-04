Di Gennaro: «Lukaku, i risultati contano. Dzeko in Champions League»

Antonio Di Gennaro ha commentato la prestazione da dominatore di Romelu Lukaku in Empoli-Inter. Sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore ha fatto il punto anche sul suo possibile futuro e sull’alternanza con Edin Dzeko. Specialmente nel doppio derby di Champions League.

FUTURO DA SCRIVERE – Questo il pensiero di Antonio Di Gennaro su Romelu Lukaku dopo la gara tra Empoli e Inter: «Se non sta bene fisicamente diventa difficile. Il Lukaku vero credo lo abbiamo visto con Conte. Ora deve lavorare duramente per guadagnarsi il posto e non sarà semplice, per questo penso che in Champions League giocherà Dzeko. Se determina le partite è normale che tutto cambia anche per il futuro, ma fa parte della logica del calcio. Questo vale per tutti, anche per Inzaghi. I risultati poi contano, c’è poco da fare».