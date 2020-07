Di Gennaro: “L’Inter non puÃ² sbagliare con il Torino. A fine stagione…”

Di Gennaro: “L’Inter non può sbagliare con il Torino. A fine stagione…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato dell’Inter che, questa sera, ospiterà il Torino per la 32esima giornata di Serie A. Secondo Di Gennaro ai nerazzurri non è concesso sbagliare

NO ERRORI – Queste le parole di Antonio Di Gennaro: «L’Inter non può sbagliare assoultamente. Non me ne voglia Longo, ma il Torino è in grossa difficoltà. Hanno fatto una scelta via Mazzarri e dentro un allenatore giovane. I nerazzurri non possono sbagliare come ha fatto nelle ultime partite possono rientrare per un piazzamento diverso da quello attuale. Arrivare quarti, per quello che hanno fatto vedere, anche per un discorso di campagna acquisti non sarebbe ottimo. Poi avrà l’Europa League e tireremo le somme. Dovrebbe essere superiore al Torino, che è stato una delle delusioni di questo campionato».