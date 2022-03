Di Gennaro: «Juventus-Inter decisiva per entrambe. Bisogna ritrovarsi»

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del big match di domenica Juventus-Inter. L’opinionista ed ex calciatore ha sottolineato quanto lo scontro diretto sia fondamentale per entrambe.

SCONTRO DECISIVO – Queste le parole di Antonio Di Gennaro su Juventus-Inter: «Per entrambe le squadre è la partita spartiacque della stagione. Per i bianconeri solo due mesi fa era impensabile pensare allo scudetto. Certo che gli acquisti di gennaio hanno dato qualcosa di diverso, ma ora serve qualcosa di diverso anche nel gioco per poter battere i nerazzurri. Anche l’Inter deve ritrovarsi dopo il calo fisico e tecnico, sicuramente è una partita decisiva».