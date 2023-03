Di Gennaro: «Inzaghi? Via dall’Inter se non passa col Porto»

Antonio Di Gennaro ha parlato dell’Inter, reduce dalla sconfitta del “Picco” contro lo Spezia. Il focus dell’ex calciatore è sul momento della squadra di Inzaghi, attesa domani dalla sfida al Porto in Champions League. Queste le sue parole a TMW Radio

POSSIBILITA’ – Questa l’opinione di Di Gennaro a proposito dell’Inter: «Inzaghi? Se non passa il turno alla fine del campionato cambieranno. Non credo lo facciano ora. Se non passa il turno è normale, diventa un’annata non positiva e lo sa lui ma anche i giocatori. Inzaghi ha le sue responsabilità, ma la hanno anche i calciatori. È uno snodo importante, domani in particolar modo possono salvare una stagione. Il Porto sappiamo che è abituata a fare queste competizioni. Non sarà facile. Domani c’è un discorso tattico, ma anche mentale. Faccio un appunto, Marotta ed Ausilio sono bravissimi. Ma il patron, lo vedono?».