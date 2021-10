Di Gennaro: «Inzaghi? Prendersela con l’arbitro è sinonimo di una cosa»

Inzaghi sta vivendo un momento delicato sulla panchina dell’Inter, ma deve evitare di prendersela con il direttore di gara. Questa la visione dell’ex giocatore Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà.

SCELTE DEL TECNICO – Antonio Di Gennaro ha parlato di Simone Inzaghi dopo Inter-Juventus: «È un momento un po’ particolare per l’Inter, vede una classifica che poteva essere migliore. Soprattutto dopo la sconfitta pesante con la Lazio, in cui la squadra ha rischiato di perdere un po’ anche a livello mentale. Le scelte e i cambi dell’allenatore sono fondamentali. Solitamente Inzaghi li sbaglia poco, lo ritengo un allenatore importante. Però prendersela con gli arbitri potrebbe essere sinonimo di non vedere veramente la realtà».

SCUDETTO – Di Gennaro ha indicato chi ha più chance per il titolo tra nerazzurri e bianconeri: «Più l’Inter. La Juventus sta cercando di trovare giocatore che possano fare la differenza. Ha ancora difficoltà. Si è ripresa, per arrivare tra le prime quattro, ma per lo scudetto la vedo molto difficile. È in costruzione».