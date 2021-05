Di Gennaro prova a intuire come Inzaghi schiererà la sua Inter dal punto di vista tattico. L’ex centrocampista ne ha parlato nel corso del post partita di Italia-San Marino su Rai Sport +.

LE NOVITÀ – Antonio Di Gennaro parla di cosa può portare Simone Inzaghi all’Inter: «C’è anche un aspetto tattico. Lui ha fatto sempre il 3-5-2, e l’Inter è cresciuta e ha vinto col 3-5-2. Dal punto di vista tattico c’è una prosecuzione del sistema di gioco. In questi anni alla Lazio doveva essere il traghettatore di Marcelo Bielsa, invece ha vinto e ha fatto un piazzamento Champions League. Dispiace, perché dopo ventuno anni di Lazio non è semplice, però era il momento per andare a un livello più alto».