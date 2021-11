Di Gennaro: «Inzaghi dà più imprevedibilità di Conte! Inter in crescita»

Inzaghi sta dimostrando tutto il suo valore in questo avvio di stagione sulla panchina dell’Inter. L’ex calciatore Di Gennaro, a TMW Radio, ha elogiato l’allenatore nerazzurro.

LAVORO – Antonio Di Gennaro ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi che si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League: «Ci è riuscito nella maniera migliore. Con il gioco, con la qualità, dando anche meno prevedibilità alla manovra. Antonio Conte ha fatto due anni straordinari, ricordiamoci la finale di Europa League, l’anno scorso ha vinto lo scudetto con gli ultimi tre mesi in grande crescendo. Per Inzaghi poteva essere un problema questa situazione, invece si è inserito molto bene e ha dato ancora più imprevedibità alla manovra. Anche perché è arrivato Edin Dzeko che è un giocatore diverso rispetto a Romelu Lukaku. Ha più modi per poter attaccare, ha più giocatori vicino alla porta che possono realizzare. Ha il lavoro di Conte su Ivan Perisic che quest’anno è sfociato con il lavoro di Inzaghi».

DIVERTIMENTO – Di Gennaro ha proseguito così: «Ha una squadra forte, ha perso un po’ di tempo all’inizio, qualche piccolo passo falso. Adesso si sta riprendendo in campionato e soprattutto in Champions League, che è la cosa più importante per la società perché c’è un discorso economico non indifferente. Con la qualità, con il gioco, con questa capacità anche di divertire. Far divertire il popolo nerazzurro è importante anche a livello di ambiente, sono abituati a questo. Vedo una squadra in grande crescita e delle analogie ancora migliori rispetto all’anno scorso perché secondo me, anche senza Lukaku e Achraf Hakimi, sono arrivati giocatori molto forti, anche con acquisti a parametro zero come Dzeko. Poteva essere un ripiego, invece si è dimostrato un campione a tutti gli effetti».