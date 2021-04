Di Gennaro: «Inter, tre cose cambiano la stagione. Hakimi devastante»

Antonio Di Gennaro individua tre grandi aspetti che hanno cambiato la stagione dell’Inter. Tra questi, l’acquisto di Hakimi. Ecco le parole dell’opinionista a “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

SOLDI SPESI BENE – Secondo Antonio Di Gennaro, sono tre le cose che cambiano la stagione dell’Inter. E che le permettono ora di guidare la classifica in Serie A. L’ex calciatore si sbilancia poi su Achraf Hakimi, che contro il Verona serve il secondo assist consecutivo (nono in stagione). Ecco le sue parole: «Le tre cose che hanno cambiato la stagione dell’Inter? Il rientro di Milan Skriniar in difesa. Il doppio play, che ha dato una spinta maggiore di qualità e personalità. E poi l’acquisto di Achraf Hakimi, quarantacinque milioni spesi bene. È un giocatore devastante».