Di Gennaro: «Inter, ci sta perdere a Madrid. In Italia ha l’organico migliore»

Antonio Di Gennaro, in collegamento su Radio Marte durante il programma ‘Si gonfia la rete‘, ha commentato l’ultimo mese e mezzo positivo dell’Inter. Per l’opinionista, i nerazzurri hanno l’organico più forte del campionato

ORGANICO − Di Gennaro non ha dubbi sulla forza dell’Inter: «Era partita bene, poi c’è stato un momento particolare anche a causa di alcuni infortuni. Ora è venuta fuori, arriva da questa sconfitta al Bernabeu ma ha giocato bene e ci sta perdere a Madrid contro una squadra di campioni. Credo che come organico l’Inter è tra i più forti se non il più completo. Con Simone Inzaghi, la squadra gioca meglio, ha più spunti rispetto a quella di Antonio Conte. Lui ha aperto la strada a questo progetto che sembrava si potesse arenare dopo le cessioni di alcuni giocatori in estate. Bravo Inzaghi ad entrare nella testa dei giocatori. Comunque, il campionato è molto equilibrato. L’Inter come organico ha qualcosa in più ma il Napoli, se ritornano tutti gli effettivi, non ha niente di meno rispetto ai nerazzurri».