Di Gennaro: «Inter, Skriniar e Eriksen ritorni importanti. Conte dà il 120%»

Condividi questo articolo

Antonio Di Gennaro

Antonio Di Gennaro elogia l’Inter dopo la vittoria sul Torino. I complimenti dell’ex centrocampista vanno a Skriniar, Eriksen e Conte. Ecco le sue parole a “La Domenica Sportiva”.

SQUADRA PIÙ FORTE – Secondo Antonio Di Gennaro, l’Inter è la squadra più forte della Serie A, prima con merito. Che va soprattutto ad Antonio Conte e al suo straordinario lavoro coi giocatori. Anche con quelli che sembravano ai margini della rosa, come Milan Skriniar e Christian Eriksen. Ecco le sue parole: «Conte nei momenti di difficoltà riesce a trovare la quadratura del cerchio. il ritorno di Skriniar ha potenziato la difesa. E poi ha rivalorizzato Eriksen col doppio play insieme a Marcelo Brozovic, quindi ha dato consistenza in mezzo al campo. I due attaccanti, trentatré gol in due. Abbiamo visto anche col Torino: non erano tanto in partita, poi Romelu Lukaku ha messo la palla per Lautaro Martinez che ha fatto il rigore. Il colpo di testa di Lautaro Martinez è da grandissimo attaccante. L’Inter, quando Conte vuole che i giocatori diano il 100%, in questi casi lui da il 120%. Soltanto l’Inter può perdere questo scudetto».