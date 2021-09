Di Gennaro: «Inter sfortunata, meritava di più col Real Madrid! Dirà la sua»

L’Inter non meritava di perdere e, secondo Di Gennaro, potrà competere sia in campionato che in Champions League. L’ex giocatore ha commentato la partita ai microfoni di TMW Radio.

COMPETITIVA – Antonio Di Gennaro ha commentato così la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid nel match di Champions League: «L’Inter è stata sfortunata, perché il primo tempo meritava molto di più, sono situazioni che vediamo spesso nel calcio. Quando perdi, anche se è il Real Madrid, dopo un secondo tempo che non è stato come il primo ma sei sempre stato in partita, è difficile digerirla. Però credo che questa squadra, come ha detto lo stesso Simone Inzaghi, potrà dire la sua sia nel girone di Champions League che in campionato. È una squadra forte»