Di Gennaro: «Inter, se vendi Hakimi ci sono problemi. Conte aveva capito»

Antonio Di Gennaro commenta le voci di mercato che riguardano l’Inter e Achraf Hakimi. Secondo gli esperti di mercato, infatti, l’esterno è vicino alla cessione al PSG. E il giornalista vede un nesso tra questa trattativa e l’addio di Antonio Conte. Ecco le sue parole a “TMW Radio”.

RIDIMENSIONAMENTO – Secondo Antonio Di Gennaro, in casa Inter si innescherà un processo di ridimensionamento. Da giorni si rincorrono le voci di un lauto interesse del PSG per Achraf Hakimi, coi parigini prossimi ad offrire la cifra monstre di 80 milioni di euro. Una cessione che sistemerebbe i conti nerazzurri, incidendo però inevitabilmente sulla qualità della rosa. Motivo per cui, secondo il giornalista, Antonio Conte ha lasciato la panchina dei Campioni d’Italia. Ecco le sue parole a “TMW Radio”: «Una squadra che vince il campionato deve migliorare l’organico. Se vendi Hakimi vuol dire che ci sono problemi economici non indifferenti. E Conte l’aveva capito che il progetto tecnico-tattico poteva essere ridimensionato. Mi auguro per l’Inter che possa essere solo Hakimi, ma ho dubbi che possa essere l’unico giocatore in uscita. Non vorrei ci fosse anche Lautaro Martinez».