Di Gennaro: “Inter piÃ¹ vicina alla Juventus in futuro. I campionati… “

Di Gennaro: “Inter più vicina alla Juventus in futuro. I campionati… “

Condividi questo articolo

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter e del progetto nerazzurro, sempre più vicino ad intaccare il primato che la Juventus ha avuto negli ultimi anni. Una battuta, infine, sulla situazione dei campionati fermi a causa dell’emergenza coronavirus.

PASSI AVANTI – Antonio Di Gennaro parla a proposito del progetto dell’Inter, elogiando i passi avanti fatti dalla proprietà nerazzurra. Un commento, infine, alla situazione relativa ai campionati: «Inter come la Juventus? Con l’arrivo di Zhang, ha fatto dei passi importanti. Poi è arrivato Marotta, un grande dirigente, molto importante. Ora dovrà assicurarsi la qualità, che è quella dei giocatori. Come struttura e come forza economica è l’unica squadra che può avvicinarsi ai bianconeri. L’Inter credo che possa avvicinarsi più di altre alla Juventus, sia come struttura che come organico. E poi per rimanere a certi livelli, come fa la Juventus. I bianconeri da 8 anni dominano in campionato. L’Inter può confrontarsi sempre di più con la Juventus. Campionato? Le previsioni di ripartire il 3 aprile saranno difficili da esaudire. Tutti dicono di ripartire il 2 maggio, io ci metterei la firma ora. Si potrebbe arrivare fino a fine giugno a giocare, chiudendo i campionati. E poi sull’Europeo non c’è dubbio, c’è bisogno di spostarlo. C’è poi un discorso degli allenamenti. Si possono fare a casa, ma poi diventa un problema riprendere più avanti. Non so come potranno allenarsi, se il virus non sarà debellato del tutto».