Di Gennaro: «Inter, pareggio che ci può stare! Possibile questo tridente»

L’Inter ha pareggiato contro la Sampdoria in trasferta e secondo Di Gennaro è un risultato che ci può stare in questo momento. L’ex calciatore, a TMW Radio, ha anche parlato dell’attacco nerazzurro.

PARI – Questa la visione di Antonio Di Gennaro sul pareggio tra Inter e Sampdoria: «È un pareggio che ci può anche stare, non credo che l’Inter abbia problemi difensivi. L’anno scorso Antonio Conte l’ha registrata negli ultimi due mesi e ha badato molto più all’aspetto difensivo che è tra i più forti in Italia. Pari che ci può stare nel nostro campionato con l’equilibrio che c’è e con i risultati che ovviamente possono venire in questo momento. Ritengo l’Inter una delle favorite per lo scudetto. Giocare a Genova non è mai facile. Ormai conta solo il risultato, arriva un pareggio e si vanno a trovare mille problematiche che fino a una settimana fa non c’erano. Cosa significa che all’Inter manca cattiveria?».

TRE PUNTE – Di Gennaro è poi passato ad analizzare la possibilità che Simone Inzaghi schieri il tridente pesante Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa: «Può esserci l’opportunità di giocare anche con i tre attaccanti. Correa non è una punta vera, ha grande qualità e può giocare di raccordo, legare il gioco con gli altri due attaccanti. È normale che Dzeko deve essere più vicino alla porta e riempire di più l’area di rigore. Questi tre attaccanti possono garantire grande forza all’Inter in alcune partite. Non c’è più Romelu Lukaku che è un giocatore unico, quindi deve trovare delle alternative».