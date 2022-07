Di Gennaro: «Inter, Milan e Juventus rinforzate ma Mondiale condizionerà»

Antonio Di Gennaro ha parlato del mercato delle tre big Inter, Milan e Juventus. Secondo l’ex giocatore, le tre si sono rafforzate, ma sarà un campionato strano. Così su Firenze viola

CAMPIONATO ANOMALO − Per Di Gennaro la prossima Serie A sarà molto condizionata dal Mondiale: «Tante squadre si sono rinforzate molto. Penso a Milan, Juventus e Inter. Sarà comunque un campionato anomalo per la sosta Mondiale. Sulla Fiorentina in particolare, per me l’anno scorso è stata una sorpresa per gli obiettivi di inizio anno. Quest’anno, ad oggi, per me i viola sono più avanti di Lazio e Roma, sia come base che come mercato fatto».