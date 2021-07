Di Gennaro: «Inter lotta se non perde altri pezzi. La Juventus non dominerà»

L’Inter sta provando a sopperire alla partenza di Hakimi, ormai andato al PSG. Antonio Di Gennaro, intervenuto durante “Maracanà” su “TMW Radio”, vede i nerazzurri come i principali protagonisti della prossima Serie A assieme alla Juventus.

CAMPIONATO IN ARRIVO – Fra un mese partirà la Serie A e Antonio Di Gennaro fa la griglia: «I Campioni d’Italia hanno perso solo Achraf Hakimi. Certo non sarà facile, perché di Hakimi non è che se ne trovano in maniera molto semplice. Se l’Inter dovesse perdere un altro pezzo da novanta sarebbe complicato, però parte con la Juventus tra le favorite per vincere lo scudetto. Poi, a ruota, Milan, Napoli, Roma e Atalanta, di cui si parla sempre poco. L’Inter, se non perde altri pezzi per strada per le note vicende, è quella che con la Juventus lotterà maggiormente per lo scudetto. Secondo me non sarà un campionato dove la Juventus domina come negli ultimi. Vedo un discorso ancora abbastanza equilibrato».