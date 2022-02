Di Gennaro: «Inter, Liverpool all’italiana. Un giocatore non sta incidendo»

Antonio Di Gennaro, ai microfoni di Tmw radio, ha parlato della sconfitta amara dell’Inter contro il Liverpool. Per l’ex giocatore, i nerazzurri devono risolvere due problemi. Uno riguarda un giocatore

CONSAPEVOLEZZA − Di Gennaro sul KO col Liverpool e una considerazione su Lauataro Martinez: «Il Sassuolo è una squadra che sta passando un momento particolare ma anche con De Zerbi aveva questi black-out. L’Inter non meritava un passivo così pesante col Liverpool che ha giocato all’italiana. Ha gestito in maniera diversa perché siamo abituati a vederlo con intensità differenti. Il 2-0 è pesante però all’Inter può far aumentare una certa consapevolezza soprattutto per il campionato. Anche col Milan, i nerazzurri hanno dominato per 70′. Simone Inzaghi deve lavorare su questo problema, ad Anfield è quasi impossibile però gli servirà per aumentare la consapevolezza e vincere lo Scudetto. Lautaro Martinez? Il cambio al 60′ può incidere. Con Romelu Lukaku, giocava meglio. Aveva margini di poter arrivare al gol, attualmente non ha inciso come gli altri anni. Lui deve metterci qualcosa in più nella prestazione, nella cattiveria».