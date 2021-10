Di Gennaro: «Inter-Juventus decisiva per tutte. Chi perde problema gestione»

Inter-Juventus vede punti pesanti in palio, visto che il Milan ha già vinto in anticipo a Bologna. Di Gennaro, parlandone a 90° minuto del sabato su Rai Sport +, segnala i risvolti negativi che avrebbe una sconfitta.

VIETATO PERDERE – In Inter-Juventus sarà fondamentale non perdere, secondo Antonio Di Gennaro: «Per me è decisiva per tutte e due, perché i punti sono tanti da recuperare. Il Napoli fa sul serio: con Luciano Spalletti ha trovato, a livello difensivo, una squadra che subisce meno degli anni scorsi. È molto più importante e decisiva Inter-Juventus di Roma-Napoli, soprattutto con una sconfitta nel caso della Juventus. La sua vera partita sbagliata è stata quella in casa con l’Empoli. Per chi perde diventa un problema proprio a livello di gestione dello spogliatoio, anche per le critiche che saranno abbastanza pesanti».