Di Gennaro: «Inter, Inzaghi più fuori che dentro. Thiago Motta…»

Di Gennaro è stato interpellato sulle tematiche legate alla panchina dell’Inter con il futuro di Inzaghi in bilico. L’opinionista si esprime anche su Thiago Motta

DOMINO ALLENATORE − Antonio Di Gennaro, in collegamento su Tmw Radio, dice la sua sul futuro della panchina dell’Inter: «Inzaghi? Da vedere come finisce la stagione, normale che oggi è più fuori che dentro. Ma deve finire il campionato, si può giocare le chance in Champions League e in Coppa Italia. Se dovesse fare bene in queste due competizioni, poi la società valuterà e ci può anche ripensare. In questo momento, la strada sembra un po’ già tracciata, ma bisogna aspettare ancora e non fare giudizi prematuri. Thiago Motta pronto? Spezia e Bologna sono squadre e piazze diverse, all’Inter è ovviamente un’altra cosa. Inzaghi il suo 3-5-2 non l’ha cambiato mai».