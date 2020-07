Di Gennaro: “Inter ha perso punti incredibili. Deve avere rammarico”

Condividi questo articolo

Di Gennaro ha parlato del percorso dell’Inter in Serie A e dello Scudetto conquistato dalla Juventus. L’ex calciatore sottolinea i troppi punti persi dai nerazzurri nei momenti cruciali che hanno compromesso la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

TROPPI PUNTI PERSI – Antonio Di Gennaro e il rammarico delle inseguitrici della Juventus: «Chi ha più rammarico per lo Scudetto? Lazio, Inter e poi Atalanta. L’Atalanta piange ancora per il pareggio all’Allianz Stadium. Se avesse vinto e con pieno merito ci sarebbero stati scenari diversi. L’anomalia nelle prestazioni della Juventus c’è stata. La Lazio non so quando ricapiterà un’occasione così ma dopo il lockdown abbiamo visto una squadra diversa. C’è chi parla della nutrizione e della preparazione, può darsi. E poi ha perso due elementi importanti come Lulic e Lucas Leiva: non aveva sostituti. E poi l’Inter ha perso punti incredibili. Mai come quest’anno e con una Juventus così ci poteva essere un podio inedito. Due-tre squadre potevano competere».