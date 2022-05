Di Gennaro: «Inter, grave il non rosso Brozovic! Titolo? Così le percentuali»

Antonio Di Gennaro, ai microfoni di Tmw radio, si è espresso su Juventus-Inter di Coppa Italia. Per l’ex giocatore, grave la mancata espulsione di Brozovic. Poi dà le percentuali Scudetto

FINALE − Di Gennaro analizza la partita dell’Olimpico: «Gli episodi sono sempre determinanti, la Juventus aveva giocato bene nel secondo tempo e già nel primo aveva trovato occasioni importanti. Per me però l’episodio più grave è la mancata espulsione di Brozovic. Perso Chiellini, l’Inter è stata dominante ma qualche episodio può aver influito sulla partita. Perisic è stato devastante sulla fascia sinistra appena ha avuto campo, quando la Juventus si è abbassata e ha concesso all’Inter il controllo: il passaggio a tre ha scombussolato il momento».

SCUDETTO − Così Di Gennaro sulla bagarre tra le due milanesi: «Dovesse arrivare lo Scudetto sarebbe l’apoteosi: sarà difficile ma non impossibile. Certo, anche il Milan sono due anni che veleggia lassù, lavorando in maniera diversa, puntando sui giovani e a ripianare il bilancio. Ora dipende dal Milan, la vittoria di Verona ha dato un segnale: dovevano vincere in quel modo, grazie anche alla forza delle individualità. Do il 65% di percentuali al Milan e il resto all’Inter, oggi, quell’errore di Radu pesa».