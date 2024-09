Di Gennaro: «Inter favorita nel derby. Ma il Milan sa cosa può dare una vittoria»

Antonio Di Gennaro ha espresso il suo punto di vista riguardo il derby tra Inter e Milan che si disputerà stasera 22 settembre alle ore 20:45.

IL GIUDIZIO – Inter-Milan sarà il primo derby stagionale di questa Serie A. Delle sue sensazioni riguardo la sfida ha parlato l’ex calciatore Antonio Di Gennaro in un’intervista rilasciata a TuttoSport, nella quale ha indicato come lo status di favorita perda molto valore in un contesto come il derby: «L’Inter ha i favori del pronostico, a Manchester ha giocato da squadra matura, mentre se il Milan avesse subito 5-6 gol contro il Liverpool non si sarebbe potuto dire nulla. Ma il calcio è bello perché in pochi giorni tutto si può ribaltare. Sia Fonseca che i suoi calciatori sanno che questo tipo di partite ti possono ribaltare una stagione e a volte la carriera».

Di Gennaro sulle difficoltà del Milan in vista del derby contro l’Inter

LA CONVINZIONE – Di Gennaro ha proseguito ribadendo come le responsabilità del difficile inizio di stagione del Milan, che si presenta al derby contro l’Inter con 5 punti in classifica: «Quando le cose vanno male, il problema riguarda tutti. Prendiamo Leao, è un grande giocatore, ma nelle grandi partite non c’è mai. Poi l’atteggiamento è quello, la parte restante della rosa lo percepisce. Sa che può fare la differenza, ma lo fa quando ha la giornata giusta. Col Liverpool, ad esempio, non si è mai visto. Con tutto il rispetto, i numeri devi farli nelle partite che contano, non solo con il Venezia».