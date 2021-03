Di Gennaro: Â«Inter e Milan avranno un grande futuro. La Juventus non soÂ»Â Â 

Di Gennaro: «Inter e Milan avranno un grande futuro. La Juventus non so»

Antonio Di Gennaro

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “TMW Radio”, sulla corsa scudetto, e sulle potenzialità di Inter, Milan e Juventus

PROSPETTIVE – La corsa scudetto tra Inter, Milan e Juventus si intreccia con gli impegni europei. I rossoneri hanno riacciuffato il Manchester United all’ultimo respiro, mentre la squadra di Pirlo ha detto addio alla Champions League l’altro ieri. Antonio Di Gennaro ha fatto il punto sulle prospettive di crescita delle tre squadre, ai microfoni di “TMW Radio”: «È un gran bel Milan, al di là di come andrà con il Manchester United hanno futuro. Ci sono molti giovani che giocano bene, supportati dalla mentalità di qualcuno più esperto come Zlatan Ibrahimovic. Nonostante alcuni piccoli passi falsi, che ci stanno, il Milan e l’Inter hanno prospettive importanti per il futuro. C’è da capire che futuro avrà invece la Juve dopo l’eliminazione dalla Champions League».