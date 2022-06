Di Gennaro: «Inter, Dybala acquisto di qualità. Tecnicamente indiscutibile»

Antonio Di Gennaro, in collegamento su Tmw radio, ha parlato di Dybala e del suo imminente arrivo in nerazzurro. Sulle sue qualità tecniche, l’ex giocatore non ha dubbi

INDISCUTIBILE − Di Gennaro non ha dubbi sulle qualità della Joya: «Dybala-Inter e Di Maria-Juventus a chi conviene? L’Inter acquista un giocatore di qualità. Paulo Dybala è andato via anche per un problema tattico. Sono due molto forti che possono cambiare gli equilibri in entrambe le squadre. Dybala non si può discutere tecnicamente, deve solo mettersi a posto fisicamente».