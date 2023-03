Di Gennaro: «Inter, le difficoltà societarie pesano anche su Inzaghi»

L’Inter sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi, con tanto di critiche verso l’operato di Simone Inzaghi. Di Gennaro ha provato a darne un commento

ASPETTO ECONOMICO − Intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, Antonio Di Gennaro parla della stagione dell’Inter: «L’annata può essere considerata non negativa, poi tutto dipende dai risultati. L’aspetto economico poi è troppo importante, e l’Inter deve fare conto anche di questo. Inzaghi ha detto anche che lui parla con i fatti, pesa un po’ lo scudetto perso l’anno scorso. Quest’anno a livello societario la situazione non è proprio idilliaca e quindi tutto diventa complicato soprattutto per Inzaghi».