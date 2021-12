Di Gennaro: «Inter, i conti si fanno alla fine. Marotta lavoro importante»

Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio per analizzare la situazione attuale in casa Inter e il lavoro svolto sia da Inzaghi sia da Marotta in dirigenza.

LAVORO IMPORTANTE – Queste le parole di Antonio Di Gennaro sulla situazione attuale in casa Inter: «I conti si fanno alla fine. Antonio Conte, dopo essere uscito dall’Europa, ha rivisto determinate situazioni e ha giocato in modo diverso per ottenere lo scudetto. Simone Inzaghi si è fatto voler bene dalla piazza e dai giocatori. A livello dirigenziale, specialmente con Giuseppe Marotta, la squadra ha fatto un lavoro importante. Ora c’è equilibrio, mi sembrano tutti coinvolti e meno prevedibili, con un gioco anche più apprezzato».