Di Gennaro: “Inter, con la Roma occasione persa. La Juventus si avvicina”

Antonio Di Gennaro

Antonio Di Gennaro, ex calciatore ed opinionista, ha commentato gli sviluppi della lotta scudetto, dopo le gare della diciasettesima giornata di serie A

CORSA A TRE – Il pareggio con la Roma ha leggermente spento le ambizioni dell’Inter, che ha perso due punti ulteriori sul Milan capolista; mentre la Juventus sta cominciando la propria risalita in vetta alla classifica. Ai microfoni di “TMW Radio”, Antonio Di Gennaro ha fatto il punto sulla sfida scudetto: «La Juventus ha recuperato molti punti alle avversarie magari non con un grande gioco. Vincere è molto importante ed ora è in una condizione che l’ha rimessa in corsa per lo scudetto. Secondo me, l’occasione l’ha persa l’Inter. Ho visto nel secondo tempo una grande squadra che poi s’è persa anche con i cambi di Antonio Conte. I nerazzurri hanno messo sotto per venti minuti non una squadra qualsiasi ma la Roma. Ieri il 2-2 dei giallorossi ha fatto capire che la squadra di Fonseca può inserirsi lì davanti, non so se per la lotta scudetto».