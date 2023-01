Di Gennaro: «Inter, col Napoli passaggio importante! In caso di sconfitta…»

Antonio Di Gennaro ha parlato dell’Inter, impegnata mercoledì a San Siro contro il Napoli. Queste le sue parole sulle frequenze di TMW Radio

OCCASIONE – Questa l’opinione di Di Gennaro a proposito dell’Inter: «Quando devi recuperare non puoi sbagliare nulla. Il Napoli è nettamente favorito perché sta bene a tutti i livelli. L’Inter è ad undici punti di distacco, se non vinci non c’è più tempo. Gli azzurri hanno un occasione unica per vincere il titolo. Ha una varietà di giocatori che possono arrivare a gol incredibile. Giocatori che saltano l’uomo, anche lo stesso Simeone che gioca meno quando entra sembra che giochi da una vita lì. Poi ci sono Elmas, Politano. L’attacco ha tante soluzioni che le altre non hanno. E poi ha rafforzato la difesa. Non pensavo che Kim fosse così forte. Sorprese nel turno di Serie A? No, sono curioso di Inter-Napoli. Secondo me sarà un passaggio importante».