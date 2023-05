Di Gennaro: «L’Inter ha bisogno di vendere! Lukaku? È oneroso»

Di Gennaro parla dei problemi economici dell’Inter, che dovrà necessariamente entrare tra le prime quattro. Poi si concentra sul futuro di Romelu Lukaku

RISULTATI IMPORTANTI − In collegamento su Tmw Radio, Antonio Di Gennaro si esprime sull’Inter: «L’Inter deve ottenere risultati importanti, la ristrutturazione del debito passa anche per i risultati sul campo. L’Inter ha bisogno di vendere, parliamoci chiaro. Deve centrare il piazzamento Champions League e andare in finale, per garantirsi certi introiti e vendere qualcuno come ha fatto negli ultimi anni. Lukaku riscattarlo è oneroso. Magari se entrano tra le prime quattro gli scenari cambiano per questi riscatti. Lukaku non può essere determinante per poco, ma deve fare sempre la differenza sennò non ha senso pagarlo certe cifre».