Di Gennaro: Â«Inter, bene il doppio regista! Derby crocevia fondamentaleÂ»

Di Gennaro: «Inter, bene il doppio regista! Derby crocevia fondamentale»

Antonio Di Gennaro

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha commentato la lotta per lo scudetto e presentato il derby di domenica pomeriggio, ore 15, tra Milan e Inter, dopo il sorpasso in vetta alla classifica

EQUILIBRI SOTTILI – Grazie alla vittoria con la Lazio, l’Inter di Antonio Conte è balzata in testa alla classifica superando il Milan. I nerazzurri non raggiungevano il primo posto, nel girone di ritorno, dalla stagione del Triplete. Antonio Di Gennaro ha commentato così i risultati dell’ultimo turno di campionato: «Ho visto alcune squadre che sono tornate a giocare in difesa, come in Napoli-Juventus. La Juventus non ha sfondato, l’Inter nel momento in cui doveva difendere si è difesa bene. Antonio Conte sta rivalutando Christian Eriksen e ha vinto una partita fondamentale. Vincere il derby, per l’Inter, sarebbe davvero importante. La Juventus può rientrare ma deve vincere il recupero col Napoli e non perdere più terreno. Ho visto l’Inter sul pezzo e la difesa è tornata a garantire equilibrio. Eriksen si sta inserendo bene: mi piace la mossa del doppio regista. Milan? Il derby è un crocevia fondamentale. Non mi aspettavo il KO con lo Spezia. Non mi aspettavo una sconfitta così pesante. Forse è un campanello d’allarme».