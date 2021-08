Di Gennaro: «Inter bene nonostante addii, buon sorteggio. Correa perfetto»

L’Inter è pronta ad affrontare le avversarie che l’urna le ha assegnato nel girone di Champions League (vedi articolo). Secondo l’ex giocatore Di Gennaro, il sorteggio è stato positivo per i nerazzurri e Correa va ad arricchire un ottimo reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

GRUPPO ABBORDABILE – Antonio Di Gennaro, ai microfoni di “TMW Radio”, ha commentato i sorteggi di Champions League per quanto riguarda l’Inter di Simone Inzaghi: «Per me è andata bene, anche se c’è il nostro Roberto De Zerbi. Ha fatto questa esperienza e ha passato il turno in modo rocambolesco, però anche meritatamente vista la partita d’andata. Il Real Madrid è sempre il Real Madrid, anche se negli ultimi anni hanno avuto qualche situazione difficile. Poi dipende dal mercato, forse acquistano Kylian Mbappé. Hanno Carlo Ancelotti. Il centrocampo è forte anche se un po’ datato, è una squadra che ha molta esperienza in questa competizione. L’Inter la vedo bene, nonostante le uscite di Romelu Lukaku, Antonio Conte e Achraf Hakimi. Però sono arrivati giocatori importanti e un allenatore che sa il fatto suo. Il sorteggio è andato meglio rispetto al Milan».

NUOVO ARRIVO – Di Gennaro ha chiuso il suo intervento con una valutazione sul nuovo acquisto dell’Inter Joaquin Correa, ora ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro (vedi articolo): «L’acquisto mi è piaciuto molto perché l’ha voluto l’allenatore. Per come gioca l’Inter, è perfetto. Con Lautaro Martinez, Edin Dzeko e quando rientrerà Alexis Sanchez che ha un problema importante, è un attacco completo con vari modi di giocare. Correa non fa tanti gol ma all’Inter dà la possibilità di aumentare il suo potenziale offensivo. Dzeko è un calciatore che fa giocare bene gli altri. Se è quello che conosciamo noi e non quello che va a corrente alternata. È arrivato anche Denzel Dumfries, non so se ne arriveranno altri. Poi ha mantenuto l’assetto difensivo che è stata la sua forza lo scorso anno quando ha vinto il campionato».