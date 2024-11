Di Gennaro infortunato: operazione in arrivo dopo Fiorentina-Inter!

Raffaele Di Gennaro si aggiunge alla lista degli infortunati prima di Fiorentina-Inter. Per il terzo portiere nerazzurro è in programma un intervento chirurgico. Ecco tutti i dettagli in merito.

ALTRO INFORTUNIO – A pochi giorni da Fiorentina-Inter, importante sfida che offre la quattordicesima giornata di Serie A, sono arrivate notizie spiacevoli su Raffaele Di Gennaro. Il terzo portiere nerazzurro, infatti, ha accusato un problema alla mano sinistra. Nello specifico, un trauma distorsivo a un dito che gli impedirà di garantire la sua disponibilità per la trasferta di Firenze. Quello dell’estremo difensore classe 93′ è uno dei tanti infortuni che si aggiungono alla lista dell’infermeria nerazzurra, ma uno di quelli che lascia meno pensieroso mister Inzaghi. Tra le alternative a Yann Sommer per proteggere i pali dell’Inter, infatti, c’è sempre la new entry dell’anno Josep Martinez.

Di Gennaro, operazione in programma: tutti i dettagli

LE NOVITÀ – Proprio mentre la squadra di Inzaghi è intenta a raggiungere Firenze in occasione di Fiorentina-Inter, arrivano ulteriori aggiornamenti legati a Di Gennaro. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, infatti, il problema alla mano dell’estremo difensore nerazzurro richiederebbe un’operazione chirurgica. Il portiere dovrebbe sottoporsi all’intervento dopo Fiorentina-Inter di domani, quindi nel corso della prossima settimana. Si attendono ora novità e conferme sulla data esatta e, soprattutto, sull’esito dell’operazione alla quale Di Gennaro dovrà sottoporsi a breve.