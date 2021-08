Di Gennaro: «Dzeko? Età avanzata ma campione! Inter, un acquisto per riproporsi»

Per Di Gennaro l’arrivo di Dzeko aiuterà non poco l’Inter. L’ex centrocampista ne ha parlato durante “La Domenica Sportiva Estate“ su Rai 2, ritenendo che i nerazzurri possano riproporsi in Serie A.

AL VERTICE – Per Antonio Di Gennaro l’Inter è ancora favorita, nonostante tutto: «Ha smantellato qualcosa, però sono arrivati Edin Dzeko e Denzel Dumfries. Non è Achraf Hakimi, ma è un ottimo giocatore. Poi se dovesse arrivare Duvan Zapata si riproporrebbe: è pur sempre Campione d’Italia. La Juventus garantisce continuità e risultati col ritorno di Massimiliano Allegri, il Milan in questi anni ha lavorato molto bene. L’Atalanta è sempre una mina vagante, mentre bisogna capire se il Napoli manterrà Lorenzo Insigne».

PROMOSSO – Di Gennaro non ha dubbi: «Dzeko ha un’età avanzata ma è un campione. Dovesse stare bene l’Inter avrebbe un giocatore di livello internazionale, che fa la punta e il regista offensivo. Se dovesse arrivare Zapata giocherebbe assieme, servirebbe anche a Lautaro Martinez. Quando stava bene alla Roma era quasi metà squadra. Per il discorso di Simone Inzaghi la gestione della squadra l’ha sempre fatta bene: alla Lazio doveva essere il traghettatore, poi ha vinto tornei e fatto piazzamenti Champions League ed Europa League. È pronto per l’Inter, poi ha Giuseppe Marotta che lo può aiutare a sopperire alle partenze di Hakimi e Lukaku».