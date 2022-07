Di Gennaro: «Dybala non più necessario con Lukaku! Poi la Roma»

Antonio Di Gennaro su TMW Radio ha detto la sua opinione riguardo l’interesse dell’Inter per Dybala e l’arrivo di Romelu Lukaku.

TUTTO CAMBIATO – L’ex giocatore spiega i piani dell’Inter prima dell’arrivo di Lukaku : «Dybala era il primo affare di Marotta, ma l’acquisto di Lukaku lo ha reso non più necessario. Servivano delle cessioni per averlo. Si è inserita la Roma e ha fatto bene Mourinho a intervenire, che lo ha scelto per migliorare la squadra».