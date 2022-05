Di Gennaro: «Dybala fuoriclasse, ma l’Inter non venda Lautaro Martinez!»

L’Inter può prendere Dybala a parametro zero e Di Gennaro si augura che, nel caso, faccia coppia con Lautaro Martinez. Queste le parole dell’ex centrocampista, ospite durante La Domenica Sportiva Estate su Rai 2.

COPPIA ARGENTINA – Antonio Di Gennaro si augura che non ci sia una cessione dolorosa in attacco per l’Inter: «Lautaro Martinez tecnicamente come attaccante è uno dei più forti che ci sono in circolazione, non solo in Italia. Perderlo vorrebbe dire un ridimensionamento importante, perché è un attaccante di livello. Paulo Dybala non è Lautaro Martinez, sia come caratteristiche tecniche sia anche a livello realizzativo. Dybala è un giocatore fuoriclasse, però Lautaro ha fatto vedere di essere il centravanti vero. Con Edin Dzeko lega molto bene il gioco, è bravo di testa e in area di rigore, tecnicamente e nel tiro al volo. È completo ed è giovane: privarsi di lui, in previsione di un’annata per scudetto e Champions League, sarebbe una perdita importante. Anche Ivan Perisic, ma l’Inter ha preso a gennaio Robin Gosens che è un giocatore di affidamento, con caratteristiche diverse anche lì».