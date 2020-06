Di Gennaro: “Coppa Italia, ecco la finale. Conte? Può tornare in corsa…”

Il ritorno del calcio italiano è sempre più vicino, con la Coppa Italia in programma il 13 e il 14 giugno. Antonio Di Gennaro, ex calciatore, realizza un pronostico preciso per la finale del trofeo. Intervenuto a “TMW Radio”, l’opinionista ha parlato poi di Antonio Conte e di come riprenderà a giocare la sua Inter.

RIPARTENZA – Il calcio italiano sta per ripartire, e quindi è di nuovo tempo di pronostici e previsioni. Antonio Di Gennaro, ex calciatore, non ha dubbi su quale sarà la finale della Coppa Italia, in programma il prossimo 17 giugno. Una finale in cui l’opinionista non vede l’Inter come protagonista. I nerazzurri ripartiranno sicuramente alla grande, tuttavia gli obiettivi di Antonio Conte saranno dichiaratamente altri. Ecco le parole di Di Gennaro: «La finale di Coppa Italia? Credo sarà Juventus-Napoli. Sono le prime partite, saranno quelle iniziali, bisogna vedere con che ritmi, con quali intensità riprenderanno anche i calciatori. Ho letto e so che Conte sta facendo una preparazione ancora più dura rispetto a quella dell’estate. Sappiamo che Conte parte sempre a razzo. Sappiamo che c’era la provocazione che in Coppa Italia l’Inter avrebbe mandato la Primavera: non sarà così. Però si concentrerà molto su campionato e Europa League. Con questo nuovo campionato atipico, ci può stare tutto: può anche rientrare in corsa per lo scudetto».