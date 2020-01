Di Gennaro: “Conte ha marchiato l’Inter. Ecco cosa gli dissi anni fa a Bari”

L’Inter è una squadra costruita ad immagine e somiglianza del suo allenatore, Antonio Conte. Ne è convinto anche Antonio Di Gennaro, ex calciatore ed oggi opinionista. In un’intervista al “Corriere dello Sport”, l’ex fantasista del Verona Campione d’Italia 1985 ha raccontato del suo rapporto col tecnico nerazzurro.

UN PREDESTINATO – Anche all’Inter,Antonio Conte ha impiegato un intervallo di tempo esiguo per imporre la sua impronta sulla sua nuova squadra. Antonio Di Gennaro, ex calciatore che può vantare il miracoloso scudetto vinto col Verona nel 1985, ha parlato di Conte e del suo modo di intendere calcio. La cosa che più ha impressionato l’attuale opinionista RAI è questa: «Il tempo che gli è servito per trasmettere la sua idea di calcio: pochissimo. Conte è così, non dimentichiamo che alla Juventus e al Chelsea ha vinto al primo colpo». Di Gennaro continua poi con l’impatto di Conte sull’Inter: «Dopo un mese e mezzo a Milano ha già marchiato a ferro e fuoco l’Inter. A Bari tanti anni fa glielo dissi: sei un predestinato. Ha un furore che impressiona».

MODULI E TATTICHE – Di Gennaro affronta poi l’aspetto tattico del gioco di Conte: «Ricordo che giocava col 4-2-4, sembrava l’unica verità; invece è stato bravo a cambiare, a dimostrare elasticità. L’Inter gioca con un 3-5-2 su misura, tutto funziona a meraviglia. E sulla questione del battibecco con Capello credo ci sia stato un fraintendimento. Non è mica un’offesa parlare di contropiede, anzi, è nella nostra tradizione e l‘Inter, per come gioca, è naturalmente portata a verticalizzare l’azione».

COPPIA DEI SOGNI – Infine, Di Gennaro parla anche della coppia dei sogni nerazzurra, quella formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ecco le sue parole: «Che grande coppia: Lukaku e Lautaro Martinez mi ricordano Elkjaer e Galderisi, miei compagni nel Verona dello scudetto. Lautaro è fenomenale, è tosto, cattivo, ha qualità, segna, si compensa benissimo con Lukaku. E ha solo 22 anni».