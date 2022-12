Di Gennaro consiglia: «Inter, non vendere Dumfries e prendi un altro centrale! Ecco chi»

Antonio Di Gennaro sulle frequenze di TMW Radio esprime una sua opinione riguardo la possibile cessione di Denzel Dumfries e consiglia un centrale difensivo all’Inter.

IL CONSIGLIO – Di Gennaro parla del mercato in entrata e in uscita dall’Inter e consiglia: «Io non mi priverei di Denzel Dumfries, come lo sostituiresti? Non è un fenomeno, non è Achraf Hakimi, però non è neanche uno che dà la palla indietro. Per la difesa invece punterei su Gvardiol, un centrale mancino forte come pochi attualmente. Questo tira e molla su Milan Skriniar a me non piace tanto, bisogna da capire i dettagli contrattuali visti i problemi che aveva l’Inter. I dirigenti hanno degli ingaggi importanti e quindi devono essere bravi a scovare i sostituti».