Di Gennaro: «Champions League? Inter in corsa, una in difficoltà»

Di Gennaro ha detto la sua sulla corsa Champions League. Sei squadre coinvolte, tra queste anche l’Inter. Per l’opinionista, una squadra rischia più di tutte

LOTTA CHAMPIONS − Antonio Di Gennaro, su Radio Firenze Viola, parla della grande lotta per l’Europa: «La Roma sta perdendo giocatori importanti, è molto sfortunata. Il Milan non può perdere queste partite, non può più sbagliare. L’Inter è tornata in corsa. La Juve stenta ancora ma riesce a vincere. L’Atalanta la vedo bene, rientra Lookman e può dar noia alle altre inseguitrici. Tutto è ancora in ballo, ma quella che vedo più in difficoltà è il Milan. Non arrivare in Champions League sarà un grosso problema per alcune di queste».